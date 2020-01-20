2020/01/20 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخط والدائرة – طه النعمة في روايتها “قصر القمل” تقول المؤلفة التركية أليف شفق: ( بقدر ما يكون الهراء بعيداً عن الحقيقة، فهو بنفس القدر بعيدٌ عن الأكاذيب.إذ إن الأكاذيب تقلب الحقيقة، اما الهراء فهو يخلط الأكاذيب بالحقيقة فلا يترك مجالاً للتمييز بينهما….لو قلنا أن الحقيقة يمكن تمثيلها بخط مستقيم افقي، حينئذ ما […]

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