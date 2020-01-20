2020/01/20 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشكلة الطفل المغرور – نجاح هادي كبة الطفل المغرور هو الذي يشعر بداء الاستعلاء والعظمة على غيره ولهذه الحالة النفسية اسباب اهمها التنشئة الاجتماعية في الطفولة التي يعدها علماء النفس من اخطر المراحل في حياة الفرد والاساس الذي تبنى عليه المراحل اللاحقة من العمر فكثرة دلال الطفل واغراقه بالعطف والمحبة غير الضرورية والتساهل معه حد […]

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