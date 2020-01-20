2020/01/20 | 17:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر الدول الصناعية السبع والعراق – دريد محمود الشاكر العنزي الاستعدادات لمؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي سيقام في اليابان والدعم الذي سيقدمه للعراق، والدول السبع هي .فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا .وهنا نلاحظ ان مجموعة الثمانية هي تمثيل الدول اعلاه زائد روسيا وبرؤساء حكوماتها.وتتضمن المجموعة الاقتصادية […]

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