2020/01/20 | 17:43 - المصدر: الغد برس

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المتظاهرون يقطعون طريق القناة من جهة ساحة مظفر في بغداد

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المتظاهرون يقطعون طريق القناة من جهة ساحة مظفر في بغداد

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