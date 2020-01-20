2020/01/20 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوعز قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، اليوم الاثنين، بالتحاق المشمولين بقرار العودة "الوجبة الثالثة (ج)"، إلى الالتحاق بوحداتهم المؤشرة أزاء كل منهم.​​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تدعو المشمولين بقرار العودة للخدمة "الوجبة الثالثة" للالتحاق بوحداتهم (بالأسماء)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تدعو المشمولين بقرار العودة للخدمة "الوجبة الثالثة" للالتحاق بوحداتهم (بالأسماء)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).