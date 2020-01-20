القبض على مجرم قتل شرطياً في ميسان

2020/01/20 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على مجرم قتل شرطيا في المحافظة، بعد اقل من ٢٤ ساعة على تنفيذ جريمته في مدينة العمارة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم تشكيل فريق عمل بغية الوصول لملابسات الحادث الذي وقع في إحدى مناطق مدينة العمارة، وتمكنت القوة المكلفة من إلقاء القبض على المجرم بعدما تم ضبط عجلته التي استخدمها أثناء عملية القتل بعد اقل من 24 ساعة".وبينت انه "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم، اعترف صراحة بقتله (عديله) المجنى عليه وهو احد منتسبي شرطة ميسان لأسباب اجتماعية، بواسطة سلاح ناري قام برميه في نهر دجلة لإخفاء معالم الجريمة".

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