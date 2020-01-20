طهران تهدد سيؤول بإجراءات مشددة في حال نقل بحريتها الى مضيق هرمز

2020/01/20 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الحكومة الإيرانية، انتقادات شديدة لكوريا الجنوبية، على خلفية إعلان الأخيرة، عزمها إرسال جزء من قوتها البحرية الى المنطقة.

ونقلت وكالة إيرانا الإيرانية للأنباء، عن المتحدث الرسمي للخارجية الإيرانية عباس موسوي، قوله، إن طهران ستتخذ إجراءات مشددة، وسترد بشكل مناسب، مقابل أية خطوة من سيؤول تتعلق بإرسال قوات الى مضيق هرمز.

وجاءت تصريحات موسوي، على خلفية كشف كوريا الجنوبية، عن خطط لنقل قوتها البحرية المتمركزة في خليج عدن لمواجهة القرصنة البحرية، الى مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران تصعيدا من الجانب الكوري، بسبب ما تشهده المنطقة من توتر.

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