شرطة ذي قار تكشف الحالة الامنية للطرق والجسور

2020/01/20 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة ذي قار اللواء ريسان كاصد الابراهيمي، الاثنين، أن جميع الطرق والجسور مفتوحة ماعدا الطريق الدولي بالقرب من جسر فهد....

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