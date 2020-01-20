2020/01/20 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان اطلاق الوجبة الثانية من منحة الطوارئ 2020 بواقع 95 الفاً و764 مستفيداً من الذين تم شمولهم بالوجبة الاولى.واضاف ان الوزارة ستعتمد ذات التسلسلات الزمنية التي اعتمدتها في إعلان الدفعات ضمن الوجبة الأولى، مشيرا الى ان المستفيدين ستصل اليهم رسائل عبر ارقام هواتفهم تعلمهم باطلاق […]

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