متظاهرون يغلقون طرقاً في كربلاء بالاطارات المشتعلة واخرون يفتحون طريق مطار النجف

2020/01/20 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفاد مصدر امني، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بان متظاهرين في محافظة كربلاء اقدموا على اغلاق ط...





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