قائد الشرطة الاتحادية يوعز بالتحاق المشمولين بقرار العودة الوجبة الثالثة

2020/01/20 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بالتحاق المشمولين بقرار العودة الوجبة الثالثة.

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