الاء حسين تطرح سؤالا إلى القوات الامنية: تستطيعون تنفيذ الاوامر دون اللجوء إلى القتل!

2020/01/20 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت الفنانة الشهيرة، الاء حسين، رسالة غاضبة الى القوات الامنية التي تقوم برمي الرصاص بشكل مباشر صوب المتظاهرين، متسائلة عن سبب اللجوء الى قتل المتظاهرين في الوقت الذي تستطيع ان ترمي الرصاص في الهواء.وقالت حسين في فيديو رصدته “يس عراق”، مخاطبة القوات الامنية، إنه حتى اذا كانت لديكم اوامر باطلاق الرصاص […]

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