2020/01/20 | 18:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، الاثنين ، عن إلقاء القبض على مجرم تورط بقتل أحد منتسبيها في المحافظة ، بعد مرور اقل من ٢٤ ساعة على جريمته في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ٢٤ ساعة على الجريمة:القبض على مجرم قتل أحد منتسبي شرطة ميسان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ٢٤ ساعة على الجريمة:القبض على مجرم قتل أحد منتسبي شرطة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).