2020/01/20 | 18:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أجريت اليوم الاثنين في عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، والتي ستقام منافساتها بمشاركة 16 منتخباً (السعودية – قطر – المغرب – الإمارات – البحرين – الكويت – تونس – السودان – مصر – فلسطين – الجزائر – موريتانيا – ليبيا – جزر القمر – العراق – جيبوتي)، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير القادم حتى الخامس من مارس القادم في مدن الرياض والدمام والخبر.

وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ محمد روراوه ونائب مدير عام معهد إعداد القادة الأستاذ هاشم داغستاني على النحو الآتي للمجموعات الأربع:

– المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت

– المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي

– المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر

– المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر

وتقام مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في مدينة الرياض على استاد الأمير فيصل بن فهد وعلى استاد نادي الرياض، بينما تستضيف مدينة الدمام لقاءات المجموعة الثالثة على استاد الأمير محمد بن فهد، وتحضن مدينة الخبر منافسات المجموعة الأولى من المسابقة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، حيث ستنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين 17 فبراير المقبل، وتختتم في الخامس من شهر مارس بالمباراة النهائية على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، بينما ستقام مرحلة المجموعات بين يومي 17 فبراير وحتى 24 من نفس الشهر، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 مارس، قبل 3 أيام من موعد المباراة الختامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العربي لكرة القدم ومعهد إعداد القادة يطلقان بطولة (كأس العرب لمنتخبات الشباب)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العربي لكرة القدم ومعهد إعداد القادة يطلقان بطولة (كأس العرب لمنتخبات الشباب)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).