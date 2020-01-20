لأول مرة.. محمد رمضان ومطرب المهرجانات”حسن شاكوش” فى عمل غنائي قريبا

2020/01/20 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن مطرب المهرجانات الشعبية المصري حسن شاكوش، عن تعاونه مع النجم المصري محمد رمضان ، فى عمل غنائي قريبا ، دون الكشف عن أى تفاصيل.حيث نشر شاكوش، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلا: ” مع نمبر وان قريبا”.من ناحية أخرى […]

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