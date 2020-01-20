فيديو: ملحن شهير يعلن إهداء المتسابقة “هايدي محمد” لحن أول أغنية لها

2020/01/20 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الملحن والمطرب محمد رحيم، تضامنه مع الطفله هايدي محمد ، بعد إقصائها من برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”،وحذف الفيديو الخاص بها عبر موقع يوتيوب.ووجه محمد رحيم رسالة للطفلة عبر برنامج “Et بالعربي”، قائلا : “أنا مش هقولك هارد لك، أنا هقولك ألف مبروك، أنتي مشوارك الفني الحقيقي بدأ من خروجك […]

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