رصاصة اخترقت رأسه.. مصور صحفي يلتحق بشهداء التظاهرات وسط بغداد

2020/01/20 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مدونون وناشطون، اليوم الاثنين، صورا لمصور صحافي استشهد خلال تغيطته للتظاهرات الغاضبة وسط العاصمة بغداد.وبحسب المدونين فأن” يوسف ستار يعمل مصوراً صحفيا وقد استشهد قرب محطة وقود الكيلاني وسط العاصمة بغداد اثر اطلاق القوات الأمنية للعيارات النارية الحية لتفريق المتظاهرين “.

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