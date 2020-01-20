2020/01/20 | 18:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل النظر في طعون بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل النظر في طعون بشأن إنهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل النظر في طعون بشأن إنهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).