2020/01/20 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. بين قم و ابو ظبي اكثر من مواجهة واكبر من صِدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/20 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بين قم و ابو ظبي اكثر من مواجهة واكبر من صِدام) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بين قم و ابو ظبي اكثر من مواجهة واكبر من صِدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).