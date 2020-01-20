ترقب شديد..هل سيكلف برهم صالح رئيس وزراء خلال الساعات المقبلة قبل أن يتوجه لسويسرا؟

2020/01/20 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تترقب الاوساط الصحفية والشعبية، قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف رئيس وزراء جديد اليوم او خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تقارير تحدثت عن الوصول الى اتفاق على شخصية معينة.وتناقلت وسائل اعلام تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، عن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، ان الاخير ربما سيكلف مرشح توافقي خلال الـ24 ساعة […]

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