2020/01/20 | 18:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء..رئيس لجنة القرار 140 المشرفة على صرف المنح المالية للاتحادات الرياضية اكرم نعيم عطوان يطلب من وزير الشباب والرياضة إعفاءه من منصبه

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