2020/01/20 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النهرين ينشر شروط وضوابط الحصول على قرض 150 مليون دينار التقاعد العامة تنفي عدم قدرتها على دفع الرواتب بغداد -الزمان نفت هيئة التقاعد العامة، عدم قدرتها على دفع رواتب المتقاعدين، ودعت كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الأجتماعية الى تحديث بياناتهم.وقالت الهيئة في بيان امس ان (بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل […]

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