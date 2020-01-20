2020/01/20 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء تحذّر المنطقتين الوسطى والجنوبية من سيول جراء منخفض جوي بغداد – الزمان حذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل امس من منخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط يؤدي الى حالة عدم استقرار جوي وتساقط امطار غزيرة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى مع احتمال حدوث سيول.وجاء في تقرير للهيئة اطلعت عليه(الزمان) امس […]

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