2020/01/20 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادقة حكم صادر بحق عضو مجلس محلي لإخفائه الذمة المالية الإتحادية: لم نصدر قراراً بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية بغداد – عبد اللطيف الموسوي اعلنت المحكمة الاتحادية العليا امس عدم اصدارها اي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات الاجنبية من العراق.وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ان المحكمة (لم تصدر اي قرار […]

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