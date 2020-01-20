القوات الامنية تنسحب من ساحة الاعتصام في البصرة

2020/01/20 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر محلي في محافظة البصرة، مساء اليوم الاثنين، بانسحاب القوات الامنية، من ساحة الاعتصام في المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين انسحبت قبل قليل من ساحة البحرية، ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة".وأشار الى ان "المتظاهرين في الساحة ابدوا استغرابهم من انسحاب القوات بسبب عدم حدوث اي احتكاك بينهم".يذكر ان المتظاهرين في محافظة البصرة، قاموا في وقت سابق اليوم، بقطع الطرق الرئيسية والحيوية في المدينة كجزء من التصعيد الذي تبناه المتظاهرون بعد انتهاء "مهلة الناصرية".

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