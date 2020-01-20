2020/01/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري الدور التقدمي للإمبريالية بغياب الثورة الإشتراكية إجتمع في أزمير/ تركيا في أكتوبر الماضي مندوبو أربعة وسبعون حزباً شيوعياً من القارات الخمس بمناسبة الذكرى المئوية لقيام الأممية الشيوعية 1919 حين "هيمنت" ، كما نص بيانهم بالعربية، على البلاشفة فكرة انتصار الاشتراكية في عدد من البلدان الأوروبية – ومثل هذا القول يستبطن التشكيك والسخرية من موقف لينين الثوري في تفجير ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فؤاد النمري - الدور التقدمي للإمبريالية بغياب الثورة الإشتراكية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فؤاد النمري - الدور التقدمي للإمبريالية بغياب الثورة الإشتراكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).