حسن عجمي - الله مفهوم إنسانوي

2020/01/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي الله خير مطلق و إلا لا يكون حديثنا عن الله.وبذلك إذا لم يفعل الإنسان الخير بل فعل الشرّ فحينئذٍ يزول الله بزوال الخير ما يبرهن على أنَّ الله يوجد بوجود خير الإنسان تماماً كما يقول المفهوم الإنسانوي لله.من هنا الله هو إمكانية تحقيق إنسانية الإنسان بفعل الخير و التصرّف على ضوء القِيَم الإنسانوية.فمن دون وجود خير في الكون يستحيل وجود خير كامل و مطلق.بذلك الخير الكامل و المطلق أي الله موجود بوجود ......

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