اختراق وتفكيك خلية ارهابية بالموصل في العراق

2020/01/20 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الموصل....

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