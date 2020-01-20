العراق يشهد حالة عدم الاستقرار الجوي مع امطار غزيرة وانخفاض محسوس بدرجات الحرارة🔻

2020/01/20 | 18:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل ) اليوم الاثنين تاثر مناطق واسعة من البلاد اعتبارا من هذه اليلة ويوم الثلاثاء بحالة عدم استقرار جوي وامطار غزيرة مع […]

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