وفاة الفنان المسرحي المغربي”عبد القادر أعبابو”

2020/01/20 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ رحل عن عالمنا اليوم، الفنان المسرحي المغربي عبدالقادر أعبابو ، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.ويعد عبد القادر أعبابو، من بين الشخصيات البارزة في الحقل الثقافي و الكتابة الإبداعية بالمغرب، باصدارات تنوعت بين الكتابة المسرحية و الشعرية و النقدية، ولد سنة 1950 بدار زيدوح (بني ملال) وبدأ […]

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