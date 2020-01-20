غضب واستنكار من العفو الدولية.. القوات العراقية تستخدم مرة اخرى العنف المفرط ضد المتظاهرين

2020/01/20 | 19:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت منظمة العفو الدولية، الاثنين، بيانا بشأن التصعيد في التظاهرات في العراق، فيما اشارت الى ان القوات الأمنية استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين مرة اخرى.تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في #بغداد.من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج السلمي ومن واجب قوات […]

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