نائب بالفتح يتحدث عن تدفق أموال خليجية لضرب امن مدن الجنوب واسقاط العملية السياسية

2020/01/20 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال عضو تحالف الفتح النائب كريم عليوي، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، إن اموالاً خليجية تدف...





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