التخطيط تطلق استراتيجية تطوير القطاع الخاص لتوظيف الشباب وتخفيض نسبة الفقر

2020/01/20 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين ، استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي تركز على توظيف الشباب ضمن خطة الوزارة الخمسية في خفض مستوى الفقر في العراق 2018- 2020.

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