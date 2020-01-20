٤ لاعبين عراقيين دون ناد خارجي... تعرف عليهم

2020/01/20 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

لم يتبقَ سوى ايام قليلة وتنتهي الانتقالات الشتوية وهناك أربعة لاعبين محليين دون ناد.

وبعد ١٢ يوما فان الانتقالات الشتوية ستنتهي وهناك ٤ لاعبين سبقوا وان مثلوا المنتخب الوطني لم يتعاقدوا مع أندية.

لاعب الدحيل القطري مهند علي ميمي الى الان لم يحدد وجهته المقبلة بعذ الخروج من الفريق القطري.

وحسب تسريبات فان ميمي لديه عروض قطرية من الأهلي والريان لكن اللاعب يريد خوض الاحتراف الأوربي.

المحترف في الدوري الأمريكي جستن ميرام هو الاخر بدون ناد حيث لم يجدد تعاقده مع نادي أتلانتا الأمريكي.

ميرام ووفق مصدر لـ"الغد برس" فانه تلقى عرضين من ناديين سعوديين لكن اللاعب لا يريد التواجد في الدوريات العربية.

اللاعب الاخر هو ريبين سولاقا الذي احترف في الدوري الصربي واعلن مغادرته قبل مدة ليست بالقليلة.

فيما متوسط ميدان منتخبنا الوطني السابق ياسر قاسم فلم يجدد معه اوربرو السويدي رغم تقديمه لأداء جيد

وبقيت مسالة تواجد قاسم مع احدى الفرق السويدية الممتازة صعبة لعدم وجود رغبة من احدهم.

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