«حمّال الذهب» يحصد جائزة أفضل سيناريو من مهرجان سينمائي بالهند

2020/01/20 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/منصور جهانی/..حصد المخرج الايراني «تورج اصلاني» جائزة افضل سيناريو عن فيلمه «حمّال الذهب» من مهرجان «تشاتراباتي شيواجي» السينمائي في الهند، وقدم اصلاني جائزة فيلمه للكابتن الاوكراني “فلاديمير غابوننكو” وضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة.تمكّن فيلم «حمّال الذهب» Gold Runner من اخراج وانتاج «تورج اصلاني» وسيناريو مخرج الفيلم و«هادي نادي» وفي أحدث عرض للفيلم والثالث دوليا […]

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