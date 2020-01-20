افتتاح اغلب الشوارع الرئيسية والانفاق والمجسرات في النجف

2020/01/20 | 19:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر امني في محافظة النجف الاشرف، الاثنين، باعادة افتتاح اغلب الشوارع الرئيسية والانفاق والمجسرات في المحافظة.

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