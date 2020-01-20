تكلفة المعيشة في المدن العربية.. قائمة الأغلى والأرخص

2020/01/20 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صادر عن مؤسسة نيمبو أن دبي والدوحة لا تزالان الأغلى تكلفة للمعيشة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الدول العربية، فيما تعد دمشق وتونس الأقل تكلفة.

ويقيس مؤشر نيمبو لعام 2020 تكلفة المعيشة اعتمادا على تقديرات لسلة المستهلك من مواد البقالة والسلع إضافة لأثمان الماء والكهرباء وخدمات التنقل في كل مدينة، مع احتساب القدرة الشرائية لسكان هذه المدن.

ويصنف المؤشر تكلفة المعيشة في 440 مدينة حول العالم.

جاءت دبي في المرتبة الثانية عربيا بتكلفة المعيشة

وتاليا ترتيب الدول العربية من الأعلى تكلفة للمعيشة إلى الأقل.

دبي، الإمارات: في المرتبة 152 عالميا

منظر عام لمدينة دبي حيث يظهر برج خليفة الأعلى في العالم

الدوحة، قطر: في المرتبة 179 عالميا

منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة

بيروت، لبنان: في المرتبة 184 عالميا

جانب من مطار بيروت

أبو ظبي، الإمارات: في المرتبة 186 عالميا

منظر عام لمدينة أبوظبي-2015

المنامة، البحرين: في المرتبة 201 عالميا

مشهد عام للعاصمة البحرينية المنامة

عمان، الأردن: في المرتبة 212 عالميا

منظر عام للعاصمة الأردنية عمان

الشارقة، الإمارات: في المرتبة 219 عالميا

إمارة الشارقة

الكويت، الكويت: في المرتبة 224 عالميا

مدينة الكويت

مسقط: عُمان: في المرتبة 229 عالميا

مسقط، عمان

جدة، السعودية: في المرتبة 236 عالميا

شاطئ جدة

عجمان، الإمارات: في المرتبة 243 عالميا

الدمام، السعودية: في المرتبة 245 عالميا

الرياض، السعودية: في المرتبة 249 عالميا

في مدخل ساحة سينمات في الرياض

بغداد، العراق: في المرتبة 283 عالميا

جسر الجمهورية في العاصمة العراقية بغداد المؤدي إلى المنطقة الخضراء

أربيل، العراق: في المرتبة 286 عالميا

كازبلانكا، المغرب: في المرتبة 326 عالميا

طنجة، المغرب: في المرتبة 332 عالميا

طنجة

الرباط، المغرب: في المرتبة 335 عالميا

أغادير، المغرب: في المرتبة 374 عالميا

الجزائر، الجزائر: في المرتبة 388 عالميا

منظر عام للقصبة في العاصمة الجزائر

القاهرة، مصر: في المرتبة 393 عالميا

العاصمة المصرية القاهرة

الإسكندرية، مصر: في المرتبة 401 عالميا

تونس، تونس: في المرتبة 403 عالميا

شبان تونسيون مدرج مسرح في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية

دمشق، سوريا: في المرتبة 406 عالميا

العاصمة السورية دمشق

وعالميا، حلت خمس مدن سويسرية على قائمة أغلى المدن بتكاليف المعيشة والتي تصدرتها مدينة زيورخ، وتلتها بازل، ولوزن، جنيف، بيرن.

مدينة زيورخ السويسرية

وجاءت مدينة أميركية واحدة فقط بين أغلى 10 مدن تكلفة للمعيشة وهي نيويورك، وحلت في المرتبة التاسعة عالميا.

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