تكلفة المعيشة في المدن العربية.. قائمة الأغلى والأرخص

كشف تقرير صادر عن مؤسسة نيمبو أن دبي والدوحة لا تزالان الأغلى تكلفة للمعيشة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الدول العربية، فيما تعد دمشق وتونس الأقل تكلفة.
ويقيس مؤشر نيمبو لعام 2020 تكلفة المعيشة اعتمادا على تقديرات لسلة المستهلك من مواد البقالة والسلع إضافة لأثمان الماء والكهرباء وخدمات التنقل في كل مدينة، مع احتساب القدرة الشرائية لسكان هذه المدن.
ويصنف المؤشر تكلفة المعيشة في 440 مدينة حول العالم.
جاءت دبي في المرتبة الثانية عربيا بتكلفة المعيشة
وتاليا ترتيب الدول العربية من الأعلى تكلفة للمعيشة إلى الأقل.
دبي، الإمارات: في المرتبة 152 عالميا
منظر عام لمدينة دبي حيث يظهر برج خليفة الأعلى في العالم
الدوحة، قطر: في المرتبة 179 عالميا
منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة
بيروت، لبنان: في المرتبة 184 عالميا
جانب من مطار بيروت
أبو ظبي، الإمارات: في المرتبة 186 عالميا
منظر عام لمدينة أبوظبي-2015
المنامة، البحرين: في المرتبة 201 عالميا
مشهد عام للعاصمة البحرينية المنامة
عمان، الأردن: في المرتبة 212 عالميا
منظر عام للعاصمة الأردنية عمان
الشارقة، الإمارات: في المرتبة 219 عالميا
إمارة الشارقة
الكويت، الكويت: في المرتبة 224 عالميا
مدينة الكويت
مسقط: عُمان: في المرتبة 229 عالميا
مسقط، عمان
جدة، السعودية: في المرتبة 236 عالميا
شاطئ جدة
عجمان، الإمارات: في المرتبة 243 عالميا
الدمام، السعودية: في المرتبة 245 عالميا
الرياض، السعودية: في المرتبة 249 عالميا
في مدخل ساحة سينمات في الرياض
بغداد، العراق: في المرتبة 283 عالميا
جسر الجمهورية في العاصمة العراقية بغداد المؤدي إلى المنطقة الخضراء
أربيل، العراق: في المرتبة 286 عالميا
كازبلانكا، المغرب: في المرتبة 326 عالميا
طنجة، المغرب: في المرتبة 332 عالميا
طنجة
الرباط، المغرب: في المرتبة 335 عالميا
أغادير، المغرب: في المرتبة 374 عالميا
الجزائر، الجزائر: في المرتبة 388 عالميا
منظر عام للقصبة في العاصمة الجزائر
القاهرة، مصر: في المرتبة 393 عالميا
العاصمة المصرية القاهرة
الإسكندرية، مصر: في المرتبة 401 عالميا
تونس، تونس: في المرتبة 403 عالميا
شبان تونسيون مدرج مسرح في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية
دمشق، سوريا: في المرتبة 406 عالميا
العاصمة السورية دمشق
وعالميا، حلت خمس مدن سويسرية على قائمة أغلى المدن بتكاليف المعيشة والتي تصدرتها مدينة زيورخ، وتلتها بازل، ولوزن، جنيف، بيرن.
مدينة زيورخ السويسرية
وجاءت مدينة أميركية واحدة فقط بين أغلى 10 مدن تكلفة للمعيشة وهي نيويورك، وحلت في المرتبة التاسعة عالميا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكلفة المعيشة في المدن العربية.. قائمة الأغلى والأرخص ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكلفة المعيشة في المدن العربية.. قائمة الأغلى والأرخص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).