2020/01/20 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

قال مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجسس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دار الإفتاء المصرية: لا يجوز للزوجة التجسس على تليفون زوجها أو العكس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دار الإفتاء المصرية: لا يجوز للزوجة التجسس على تليفون زوجها أو العكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).