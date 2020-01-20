2020/01/20 | 19:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسارة فريق الشرطة أمام الشباب السعودي 0-1 في بطولة الأندية العربية لكرة القدم

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