صور.. حَلم بشقة في بسماية فتلقى رصاص قوات الشغب برقبته

2020/01/20 | 19:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصيب الناشط المدني عباس الكوخي، اليوم الاثنين، برصاصة في الرقبة من نيران قوات مكافحة الشغب خلال الأحداث التي شهدتها ساحة الطيران وسط بغداد.أصدقاء الكوخي أبلغوا "كلكامش برس"، بأنه "أصيب ظهر اليوم برصاصة في رقبته عندما فتحت قوات مكافحة الشغب نيران أسلحتها وبالرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الطيران وسط بغداد، وتم نقله إلى المستشفى".وأشاروا إلى أن الكوخي "أجريت له عملية جراحية وحالة الآن مستقرة".وبحسب ما تابعت "كلكامش برس"، فإن الكوخي موظف في دائرة ماء ناحية الوحدة جنوبي بغداد، ويعمل في فرع الدائرة بمجمع بسماية السكني، وفي أحد المنشورات على صفحته في موقع "فيسبوك" كتب الكوخي قبل أيام "الحلم: شقة في بسماية.الواقع: خيمة في التحرير.المستقبل: لا شقة ولا خيمة".وبدورنا نتمنى للكوخي الشفاء العاجل وأن يعيش ليحقق حلمه وأحلام العراقيين الذين يعلقون آمالاً كبيرة على نجاح الناشط عباس الكوخي وزملائه في انتفاضتهم.

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