2020/01/20 | 19:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: رئيس الجمهورية سيكلف علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية الليلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: رئيس الجمهورية سيكلف علاوي برئاسة الحكومة الانتقالية الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).