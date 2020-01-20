قطع الطرقات تصعيدٌ جديد يلجأ إليه متظاهرو الديوانية | تقرير

2020/01/20 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراسل التغيير ينقل تفاصيل التظاهرات في الديوانية قطع مداخل ومخارج الديوانية من قبل المعتصمين بحرق الإطارات والسماح فقط للحالات الحرجة والمنتسبين بالمرور من دون التأثير على الحركة التجارية والطبيعية للمواطنين داخل المدينة.

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