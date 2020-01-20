2020/01/20 | 19:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم حاليا تشييد رواق «ام‌ البنین» في مرقد ابي الفضل العباس (ع) بمدينة كربلاء المقدسة في العراق....

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