2020/01/20 | 19:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر: التظاهر في بغداد والصلاة فيها الجمعة المقبلة اولى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر: التظاهر في بغداد والصلاة فيها الجمعة المقبلة اولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).