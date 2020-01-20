مرجع إيراني يبعث رسالة للسيستاني: الشعب العراقي بحاجة لتوجيهاتكم في هذه الظروف الخطيرة

2020/01/20 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بعث المرجع الديني موسى شبيري الزنجاني الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، برقية للمرجع الديني علي الحسيني السيستاني، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها في مستشفى الكفيل التخصصي بمحافظة كربلاء.

ونشر موقع الأئمة الإثنا عشر، رسالة للمرجع شبيري الزنجاني كتب قال فيها إن "نجاح العملية الجراحية وتماثلكم للشفاء أسرنا كثيرا، أسأل لله أن يمن عليكم بطول العمر والعافية وان شاء الله تحصل لكم السلامة التامة".

واضاف أيضاً: "لقد كان وجودكم الشريف دائمًا نعمة وسببا للبركة وأمنًا للشيعة، وان المؤمنين والشعب العراقي الشريف في هذه الظروف الحساسة والخطيرة بحاجة ماسة إلى توجيهاتكم أكثر من أي وقت مضى".

وختم الزنجاني رسالته بالدعاء قائلا: "وأسأل المولى عز وجل أن يديم بركات وجودكم الشريف في ظل عنايات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه القيادي بحركة "عصائب أهل الحق"، سعد السعدي، الاثنين 20-1-2020، رسالة إلى المعتصمين في ساحة التحرير وباقي ساحات الاحتجاج بشأن التظاهرة "المليونية" المنددة بالتواجد الأجنبي في البلاد.

وقال سعد الس

بغداد اليوم-متابعة

قال مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجسس على تليفون الزوج أو العكس، غير جائز شرعيا.

وقدم عاشور، ما أسماه ورشة عمل اختار لها عنوان الآية: "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضك

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع ، الاثنين 20-1-2020، عن دخول اسم جديد على خط المرشحين لتولي الحكومة الانتقالية يضاف الى 3 اسماء دخلت الى المنافسة في وقت سابق.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " هناك 4 اسماء مرشحة للمنصب حالياً ه

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