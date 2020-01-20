مصادر: سقوط 3 ضحايا من المتظاهرين بإحتكاك مع قوات مكافحة الشغب في بعقوبة

2020/01/20 | 20:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت امنية وطبية، اليوم الاثنين، بسقوط 3 ضحايا من المتظاهرين بإحتكاك مع قوات مكافحة الشغب في بعقوبة.

وقالت المصادرلـ"الغد برس"، ان"3 متظاهرين اصيبوا بجروح خلال احتكاك مع قوات مكافحة الشغب خلال محاولة فرض التظاهرات التي قطعت مجسر المفرق وسط مدينة بعقوبة".

وأضاف أنه"من بين الاصابات في الرأس، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

وكان متظاهين قطعوا مساء اليوم مجسر المفرق وسط مدينة بعقوبة.

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