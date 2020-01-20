2020/01/20 | 20:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر طبي في بغداد، اليوم الاثنين، باستشهاد وإصابة 53 متظاهراً خلال عمليات الكر والفر وسط العاصمة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "ثلاثة متظاهرين استشهدوا، اثنان منهما بالرصاص الحي، أحدهما الناشط والمصور الصحفي يوسف ستار، فيما استشهد الثالث بقنبلة دخانية استقرت في جمجمته، فيما أصيب 50 متظاهراً بجروح متفواتة برصاص وقنابل قوات مكافحة الشغب، خلال الأحداث التي شهدتها ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وسط بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف حصيلة ضحايا تظاهرات اليوم في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف حصيلة ضحايا تظاهرات اليوم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).