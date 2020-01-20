الشرطة يخسر أمام الشباب السعودي وينهي مشواره في الاندية الابطال

2020/01/20 | 20:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخسر فريق الشرطة مباراة إياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية أمام فريق الشباب السعودي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت مساء اليوم في العاصمة الأردنية عمان ليتأهل فريق الشباب إلى نصف النهائي.الهدف الوحيد جاء بأقدام محترف الشباب الأرجنيتي خوان كافي الدقيقة 89.وبدأ الشرطة ضاغطا على مرمى الشباب السعودي وحاول عبر تسديدة كرار جاسم التي اصطدت بقدم المدافع ومرة أخرى حاول كرار بتسديدة مرت بجوار القائم فيما راهن فريق الشباب السعودي على عامل الوقت لقتل طموح الشرطة في المباراة على اعتبار فوز الشباب في المباراة الأولى بسداسية نظيفة يحتم على الشرطة عودة صعبة في مباراة العودة، وواصل الشرطة محاولاته فرد الحارس تسديدة هائلة للاعب سعد عبد الأمير لتضيع فرصة التقدم.وتأثرت أرضية ملعب استاد عبد الله الثاني بالطقس والأمطار الغزيرة التي عاقت حركة لاعبي الفريقين ما تسببت في غياب اللعب الجماعي من الطرفين وبالتالي تركز اعتماد لاعبو الشرطة على مهارة اللاعب كرار جاسم الذي سعى للدخول من الجانب الأيسر وسرعة مازن فياض من اليمين وتسديدات سعد عبد الأمير لكنها لم تثمر في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.وشهد الشوط الثاني أفضلية لفريق الشباب بعد أن استنزف فريق الشرطة طاقته البدنية لقاء الجهد الكبير في الشوط الأول ومرت رأسية ديوب فوق العارضة فيما أبعد الحارس احمد باسل تسديدة المحترف الأرجنتيني خوان كا، فيما رد حارس مرمى الشباب تسديدة كرار جاسم من ركلة حرة.ورغم محاولات الشرطة الخجولة لكنه تقبل هدفا بعد أن تلقى تمريرة عرضية من الشراحيلي إلى الأرجنتيني خوان كا الذي وضعها في المباشر داخل شباك الشرطة ليسجل هدف المباراة الوحيد في المباراة، حيث عجز الشرطة في تعديل النتيجة ليخرج من المباراة خاسرا بهدف دون رد.وتأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة فيما غادر الشرطة واكتفى بوصوله لربع النهائي.

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