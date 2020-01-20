صالح العراقي: التظاهر في بغداد الجمعة أولى من صلاة الجمعة في المحافظات

2020/01/20 | 20:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بأن المشاركة في التظاهرة المليونية ببغداد، أولى وأفضل من صلاة الجمعة في المحافظات.

وقال العراقي في منشور له رداً على سؤال حول أهمية المشاركة في التظاهرات وترك صلاة الجمعة في المحافظات، ان "الابقاء على صلوات الجمعة في المحافظات على قدر الضرورة والواجب، وإلا فالتظاهر في بغداد وصلاة فيها في الجمعة القادمة أولى وأفضل أمام الله وأمام الوطن".

يشار إلى ان عيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه انصاره إلى التظاهر في بغداد يوم الجمعة 24 كانون الثاني، رفضاً لبقاء القوات الأمريكية في العراق، والمطالبة بإخراجها.

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