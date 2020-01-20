ألعاب قوى المعاقين في بطولة فزاع الدولية

2020/01/20 | 20:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يشارك المنتخب الوطني بالعاب القوى للمعاقين في بطولة فزاع الدولية ( الجائزة الكبرى والتي تحتضنها الامارات للمدة من العاشر ولغاية الثامن عشر اذار المقبل بمشاركة واسعة من ابطل العالم باللعبة والتي تعد نتائجها مؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وقالت الامين العام للجنة البارالمبية الوطنية د.



كوثر حسين: ان الوفد يتالف من رئاسة الامين المالي للاتحاد حسن علي فضلا عن عضو الاتحاد حيدر كاظم اداريا و وسام غالي مدربا للاركاض و د.



كريم عبيس مدربا للرمي واللاعبين احمد غني وعباس حاتم وفاطمة جواد و قحطان علي ومحمد طالب وحسن شيال و ادريس سامي وشاكر محمود ومصطفى عماد.

واكدت حسين ان اللجنة تحرص على توفير جميع مستلزمات نجاح مشاركة اللاعبين في هذا الاستحقاق من خلال تخصيص معسكر تدريبي لغرض تكثيف الوحدات التدريبية وبالتالي الوصول الى الارقام المثالية التي تمنح العراق حجز اكثر من بطاقة في دورة الالعاب البارالمبية المقبلة.

وفي سياق متصل قررت اللجنة البارالمبية اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في بغداد للمدة من 28 كانون الثاني الحالي ولغاية 12 شباط المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة العربية باللعبة والتي تقام في مصر العربية مطلع شهر اذار المقبل، ويتالف وفد المعسكر التدريبي من عبد المنعم حسن اداريا واحمد عبد محمد مدربا وهادي عبد الكريم مدربا مساعدا واللاعبين احمد هاشم واحمد رياض ورحيم علي وحسين هليل واحمد عبد الرحمن ووعد يوسف وعباس علي نوام ومؤيد هاشم وابراهيم ناصر وفؤاد عبد الكريم وسيف الدين سمير وضياء جاسم وعدنان طلب.

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